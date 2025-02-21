В Челябинской области обещают усиление ветра и небольшой снег в выходные

Погода испортится преимущественно на юге региона

В последние выходные февраля, 22-го и 23-го, в Челябинской области погода на севере и юге будет значительно отличаться: в северных районах сохранится спокойная и более холодная погода, в южных — немного потеплеет, пройдет снег, ветер значительно усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«На южную половину будут оказывать влияние ложбина молодого южного циклона и пролегающий в ней фронтальный раздел. К понедельнику осадки распространятся и на северную половину», — уточнили синоптики.

В Челябинске в выходные сохранится преимущественно солнечная погода. В ночь на субботу температура опустится до −23°C, на воскресенье — до −19°C. Днем воздух будет прогреваться до −7…−9°C. Ветер северо-восточный, от 3 до 9 метров в секунду.

В горах и низинах области в ночь на субботу может похолодать до −28°C, на остальной территории — от −18 до −23°C, на юге теплее — до −14°C. В ночь на воскресенье градусники покажут −15…−20°C. Днем будет от −5 до −10°C. На севере региона ожидается переменная облачность, на юге — пасмурно и небольшой снег, возможны метели. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду, на юге с порывами до 17 метров в секунду.