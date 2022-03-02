В Челябинской области обещают туманы и гололед

Погода в регионе будет солнечной

Сегодня, 2 марта, в Челябинской области ожидается теплая и солнечная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами в регионе возможны туманы и изморозь.



Этим утром температура воздуха составит около −15°C, в низинах будет холоднее — до −23°C. Днем воздух прогреется до 0, +5°C, на юге ожидается до −5°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске этим утром столбики термометров покажут до −13°C, днем поднимутся до 0, +2°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.