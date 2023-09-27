В Челябинской области обещают теплую погоду без осадков

Правда, в отдельных районах столбики термометров покажут максимум до +10 градусов

Сегодня, 27 сентября, в Челябинской области прогнозируют потепление до +19 градусов. Утром туманы. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Этим утром в Челябинске столбики термометров достигнут отметки +6°C, днем воздух прогреется до +16…+18 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер преимущественно западного направления 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области, согласно прогнозу синоптиков, дождей также не ожидается. В утренние часы будет около +7°C, в отдельных районах ниже. Днем потеплеет до +14…+19 градусов. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.