В Челябинской области обещают теплую погоду без осадков

Температура воздуха поднимется до +1°C

Сегодня, 28 ноября, в Челябинской области потеплеет до +1°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, осадков не ожидается.

Сегодня днем в регионе столбики термометров покажут −2, −7°C, про прояснении потеплеет до +1°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске днем температура воздуха составит −2, −4°C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер юго-западный, южный от 5 до 10 метров в секунду.