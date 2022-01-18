В Челябинской области обещают теплую, но ветреную погоду

В горах и на западе региона ожидается снег

19 января в Челябинской области потеплеет до −3 °C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах региона ожидаются снег и метели.

Предстоящей ночью в регионе в горах пройдет небольшой снег, на крайнем западе осадки будут умеренными, также возможны слабые метели. Столбики термометров опустятся до −7, −12 °C, в низинах похолодает до −15 °C. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, в горах местами небольшой снег. Воздух прогреется до −3, −8 °C. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха составит −10, −12 °C, днем потеплеет до −4, −6 °C. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.