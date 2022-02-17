В Челябинской области обещают теплую, но ветреную погоду

Утром возможны туманы

В пятницу, 18 февраля, в Челябинской области прогнозируют плюсовую температуру. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами ожидается порывистый ветер.

В предстоящую пятницу в регионе столбики термометров покажут −11, −16°C, в низинах похолодает до −17, −22°C. Днем воздух прогреется до −4, +1°C, в низинах по-прежнему будет прохладно — до −10°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Утром местами возможны туманы. Изморозь. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ртутные столбики опустятся до −14, −16°C, днем поднимутся до −1, −3°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду.