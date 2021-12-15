В Челябинской области обещают теплую, но ветреную погоду

В отдельных районах на дорогах прогнозируют гололедицу

Сегодня, 15 декабря, в Челябинской области столбики термометров поднимутся до −1°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о порывистом ветре и гололедице.

Этим утром в регионе температура воздуха составит около −10°C, днем потеплеет до −1, −6°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут до −7°C, днем воздух прогреется до −1, −3°C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду.