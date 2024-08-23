В Челябинской области обещают теплую и ветреную погоду 23 августа

Местами пройдут небольшие дожди

Сегодня, 23 августа, в большинстве районов Челябинской области будет тепло: температура поднимется до +20 градусов и выше. День будет ветреным, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром ожидается около +14°C, днем потеплеет до +18…+20 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный, от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске поднимутся до +20°C. Небольшой дождь должен прекратиться к вечеру. Ветер северный, до 7 метров в секунду.

В Миассе воздух прогреется до +19°C. Небольшой дождь сменится облачной погодой с прояснениями во второй половине дня. Ветер преимущественно северного направления, до 6 метров в секунду.

Градусники в Сатке покажут около +17°C. Осадки покинут город также ближе к вечеру. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Южноуральске составит около +20°C. Малооблачно, осадков быть не должно. Ветер северный, до 6 метров в секунду.

Показания термометров в Аше достигнут +21°C. Небольшой дождь, вечером осадки прекратятся. Ветер северный, слабый.

В целом утренняя температура в регионе составит около +14°C, местами ниже. Днем потеплеет до +17…+22 градусов. Облачно с прояснениями, в отдельных районах области синоптики обещают кратковременные дожди. Ветер северной четверти, от 7 до 12 метров в секунду, порывы от 13 до 18 метров в секунду.