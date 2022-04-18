В Челябинской области обещают теплую и дождливую погоду

На юге региона потеплеет до +21 градуса

Во вторник, 19 апреля, в Челябинской области прогнозируют теплую и ветреную погоду. В большинстве районов региона, в том числе в Челябинске, пройдут кратковременные дожди, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут +3, +8°C, при прояснении похолодает до 0°C. Днем воздух прогреется до +13, +18°C, на юге будет теплее — до +21°C, а в горах заметно прохладнее — до +8, +13°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске во вторник также пройдет небольшой дождь. Утром ртутные столбики опустятся до +4, +6°C, днем поднимутся до +13, +15°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.