В Челябинской области обещают снежную и ветреную погоду

При этом в большинстве районов региона будет тепло

Солнечная погода в Челябинской области сменится снежной. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в четверг, 27 января, в регионе пройдет снег, также ожидается порывистый ветер. В столице Южного Урала осадков не прогнозируют.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до −15, −20°C, при прояснении до −25°C. Облачно с прояснением, в горах небольшой снег, на крайнем западе осадки будут умеренными. В отдельных районах изморозь. Днем потеплеет до −3, −8°C, в горах и низинах будет прохладнее — до −13°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на четверг столбики термометров опустятся до −17, −19°C, днем воздух прогреется до −6, −8°C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.