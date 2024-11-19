В Челябинской области обещают снегопады 20 ноября

Погода испортится из‑за прохождения атмосферного фронта

В среду, 20 ноября, через территорию Челябинской области пройдет активный атмосферный фронт, который принесет снегопады, снег с дождем и небольшое понижение температуры, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Температура в Челябинске предстоящей ночью составит около −5°C, днем поднимется до +2°C. Облачно с прояснением, пройдет снег, временами мокрый. На дорогах гололедица от снежного наката. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью в горах ожидается небольшой мокрый снег, на юге синоптики прогнозируют туманы. Днем отметка на градуснике установится в пределах от −2 до +3°C. Облачно с прояснением, в северной половине региона пройдет снег. Горные районы накроют снегопады. В южной половине ожидается умеренный снег, временами с дождем. В отдельных районах возможны слабые метели. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.