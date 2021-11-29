В Челябинской области обещают снег с дождем и сильный ветер

При этом в регионе сохраняется плюсовая температура

В предстоящий вторник, 30 ноября, в Челябинской области прогнозируют потепление до +2°C и снег с дождем. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о штормовом ветре.

В ночь на вторник в регионе температура воздуха составит −3, −8°C, в низинах будет чуть холоднее — до −13°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до −3, +2°C. Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В Челябинске также обещают переменную облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров опустятся до −5, −7°C, днем поднимутся до −1, +1°C. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России предупредило жителей Челябинской области о непогоде и напомнило о том, что если сильный ветер застал на улице, то лучше всего прятаться в подъездах жилых домов. Смертельно опасно при сильном ветре стоять около стен домов, под деревьями и около линий электропередач.