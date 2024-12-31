В Челябинской области обещают снег и сильный ветер 31 декабря

В регион вернется аномальное тепло

Сегодня, 31 декабря, день в Челябинской области выдастся снежным и ветреным. При этом в регион вернется тепло: местами температура поднимется до −1°С, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет от −2 до −4°С. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, от 8 до 13 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров покажут от −1 до −6°С. Облачно с прояснениями, в отдельных районах синоптики прогнозируют небольшой снег, в горах — умеренный. Локально гололед и изморозь. Не исключаются слабые метели. Утром вероятен туман. Ветер южный, от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров в секунду.