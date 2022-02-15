В Челябинской области обещают сильный ветер

Погода в регионе будет облачной

В среду, 16 февраля, в Челябинской области потеплеет до −2°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе ожидаются небольшой снег и порывистый ветер.

Предстоящей ночью в Челябинской области ртутные столбики опустятся до −14, −19°C, в низинах похолодает до −24°C, в горах будет теплее — до −9°C. Днем температура воздуха составит −2, −7°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на среду столбики термометров покажут −14, −16°C, днем воздух прогреется до −3, −5°C. Облачно с прояснением, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.