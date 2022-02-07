В Челябинской области обещают резкий перепад температур

Ночью синоптики прогнозируют до −26°C, днем — до −5°C

Во вторник, 8 февраля, в Челябинской области прогнозируют морозную ночь и теплый день. При этом температура воздуха в разных районах региона будет существенно отличаться. Синоптики областного Гидрометеоцентра рассказали, с чем это связано.

«На текущей неделе на погоду региона будут больше оказывать влияние западные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. Но и сибирский антициклон далеко не отходит, что и ведет к территориальной разнице температур. Погода на Южном Урале ожидается облачная с прояснением, в большинстве районов пройдет снег от небольшого до умеренного», — сообщила главный синоптик Челябинского гидрометеоцентра Надежда Ячменева.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе покажут −16, −21°C, на севере похолодает до −26°C, на юге будет чуть теплее — до −11, −16°C. Днем воздух прогреется до −5, −10°C, на севере ожидается прохладнее — до −13°C. Облачно с прояснением, небольшой снег, местами изморозь. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на вторник столбики термометров достигнут −19, −21°C, днем потеплеет до −8, −10°C. Облачно с прояснением, осадки в виде небольшого снега. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.