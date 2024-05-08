В Челябинской области обещают повышение температуры и усиление ветра

Местами пройдут небольшие дожди

Сегодня, 8 мая, в Челябинской области будет тепло, но ветрено: порывы будут достигать 18 метров в секунду. В ряде районов возможны небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром температура воздуха поднимется до +6°C, днем потеплеет до +18…+20 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер южного направления 6—11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров в утренние часы приблизятся к +7°C, местами холоднее. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от +16 до +21°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер преимущественно южной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать от 15 до 18 метров в секунду.