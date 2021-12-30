В Челябинской области обещают потепление и небольшой снег

В столице региона осадков не ожидается

В пятницу, 31 декабря, в Челябинской области ожидается потепление до −8°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами пройдет небольшой снег.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут −17, −22°C, при прояснении похолодает до −27°C, в горах будет теплее — до −14°C. Днем воздух прогреется до −8, −13°C, в низинах до −16°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, ночью местами порывы до 10 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на пятницу ожидается −18, −20°C, днем воздух прогреется до −11, −13°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.