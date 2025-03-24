В Челябинской области обещают потепление до +7°С и солнце 24 марта

Сильный ветер, бушевавший накануне, стихнет

Сегодня, 24 марта, в Челябинской области будет преимущественно солнечно. Где-то может потеплеть до +7°С, а где-то пока сохранится слабый минус. Рассказываем о погоде подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

До 5°С тепла могут показать градусники в Челябинске. День пройдет без осадков. Ветер северный, до 6 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске также достигнет +6°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный, до 3 метров в секунду.

В Миассе — около +4°С. Переменная облачность. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

Златоустовцам обещают преимущественно ясную погоду и +2°С. Без погодных сюрпризов. Ветер северо-западного направления, 4 метра в секунду.

Около +3°С и солнечно ожидается в Верхнем Уфалее, Нязепетровске и Снежинске. Ветер северо-западный, слабый.

Жителям Озерска достанутся +2°С и облачная погода с прояснениями. Ветер северо-западный, до 2 метров в секунду.

Небольшой минус и пасмурная погода установятся в Бакале. Ветер северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

В целом температура в регионе составит от +2 до +7°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти, от 6 до 11 метров в секунду.