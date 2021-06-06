В Челябинской области обещают потепление до +29°C

Осадков синоптики не прогнозируют

В понедельник, 7 июня, в Челябинской области прогнозируют жаркую и солнечную погоду. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на 7 июня в регионе похолодает до +7, +13°C, в низинах столбики термометров опустятся до +3°C. Днем потеплеет до +24, +29°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +9, +11°C, днем столбики термометров поднимутся до +25, +27°C. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода задержится в Челябинской области всего на пару дней. Уже в предстоящий вторник столбики термометров опустятся до +20°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.