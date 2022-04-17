В Челябинской области обещают потепление до +19°C и дожди

Погода будет ветреной

В понедельник, 18 апреля, в Челябинской области потеплеет до +19°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди и порывистый ветер.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до −1, +4°C, про прояснении столбики термометров опустятся до −4°C. Днем воздух значительно прогреется — до +10, +15°C, на юге потеплеет до +19°C. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди, в горах умеренные. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник также пройдет небольшой дождь, погода будет облачной. Ночью ртутные столбики покажут −1, +1°C, днем поднимутся до +12, +14°C. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.