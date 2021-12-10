В Челябинской области обещают похолодание в выходные дни

На юге региона возможен небольшой снег

В предстоящие выходные, 11 и 12 декабря, в Челябинской области значительно похолодает. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров днем опустятся до −11°C. На юге региона пройдут небольшие осадки.

В ночь на субботу в регионе температура воздуха составит −9, −14°C, в низинах похолодает до −20°C. Днем воздух прогреется до −6, −11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, в южных районах местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью столбики термометров покажут −10, −12°C, днем воздух прогреется незначительно — до −7, −9°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы похолодает до −17, −22°C, днем температура воздуха составит −7, −12°C. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье ночью также похолодает до −19°C, днем воздух прогреется почти наполовину — до −10°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.