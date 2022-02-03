В Челябинской области обещают плюсовую температуру и мокрый снег

Синоптики прогнозируют гололед

В Челябинской области сохраняется аномально теплая температура. В пятницу, 4 февраля, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют потепление до +2°C. Также в регионе ожидаются мокрый снег и гололедица.

В ночь на пятницу обещают −3, −8°C, при прояснении похолодает до −13°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в северной половине региона до умеренного, на крайнем западе обещают снегопады. В отдельных районах метели. Гололедица. Днем воздух прогреется до −3, +2°C, в низинах ртутные столбики покажут до −7°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. Ветер южной четверти ночью от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем — от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы столбики термометров достигнут −6, −8°C. Небольшой мокрый снег. Днем потеплеет до −1, −3°C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.