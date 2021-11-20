В Челябинской области обещают плюсовую температуру и метели в выходные дни

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду

Эти выходные, 20 и 21 ноября, в Челябинской области ожидаются теплыми, но снежными. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер и гололедицу.

Сегодня днем в регионе воздух прогреется до −4, +1°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах умеренный, в отдельных районах слабые метели. Местами на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, южный от 7 до 12 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду.

В воскресенье в ночные часы ртутные столбики покажут −4, −9°C, в дневные часы потеплеет до +1°C. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, метели. Ветер южный, юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 0, −2°C. Ветер юго-западный, южный от 7 до 12 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

В воскресенье синоптики обещают снег. В ночные часы столбики термометров опустятся до −5, −7°C, днем поднимутся до −1, −3°C. Ветер юго-западный, южный от 7 до 12 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.