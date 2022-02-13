В Челябинской области обещают небольшой снег и туманы

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 13 февраля, в Челябинской области пройдет небольшой снег. Днем воздух прогреется до −3°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут до −20°C, в горах теплее — до −15°C. Днем ртутные столбики поднимутся до −3, −8°C, в низинах будет чуть прохладнее — до −11°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, туманы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

В Челябинске сегодня прогнозируют облачную погоду с прояснением, без существенных осадков. В утренние часы температура воздуха составит до −20°C, днем потеплеет до −6, −8°C. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.