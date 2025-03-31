В Челябинской области обещают небольшие дожди и утренний туман 31 марта

Теплая погода сохраняется

Сегодня, 31 марта, в Челябинской области где-то будет солнечно, а где-то пройдет небольшой дождь. Температура пока не снижается: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют все те же +10°С и выше.

Температура в Челябинске достигнет +13°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западный, около 6 метров в секунду.

12-градусное тепло и солнечная погода установятся в Магнитогорске и Верхнеуральске. Ветер северо-западный, слабый.

В Златоусте и Карабаше градусники покажут около +9°С. День выдастся солнечным. Ветер северо-западного направления, до 5 метров в секунду.

В Бредах ожидается небольшой дождь, который должен закончиться во второй половине дня. Столбики термометров зафиксируются на +10°С. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

До +14°С прогреется воздух в Троицке и Пласте. Ясно. Ветер северо-западного направления, около 4 метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе покажут от +9 до +14°С. Местами пройдут небольшие дожди, в южных районах — умеренные. В утренние часы локально ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами в отдельных районах до 13 метров в секунду.