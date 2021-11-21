В Челябинской области обещают мокрый снег и штормовой ветер

МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде

В понедельник, 22 ноября, в Челябинской области прогнозируют непогоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ожидаются мокрый снег, метели, гололедица и штормовой ветер.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе покажут −2, −7°C, днем воздух прогреется до +1°C. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, местами умеренный, метели. На дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер западный, юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит −4, −6°C, днем потеплеет до 0, −2°C. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, гололедные явления. Ветер западный, юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, днем порывы до 16 метров в секунду.

Региональное МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде и рекомендовало автомобилистам воздержаться от длительных поездок.

«ГУ МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует всем автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, тем более, если на автомобиле стоит летняя резина! Если поездку не отменить, максимально подготовьтесь к действиям в экстремальных погодных условиях. Соблюдайте правила дорожного движения! Уделите большое внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию их сезону»,— напомнили в ведомстве.

Пешеходам, если сильный ветер застал их на улице, следует укрыться в подъезде жилого дома и переждать непогоду. Крайне важно соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять без присмотра детей.