В Челябинской области обещают метели

Предстоящей ночью похолодает до -16°C

В предстоящую пятницу, 12 ноября, в Челябинской области прогнозируют метели. Ночью похолодает до −16°C, днем потеплеет до +3°C. Местами, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, будет гололедица.

В ночь на пятницу в отдельных районах региона пройдет небольшой снег, также прогнозируют метели. Температура воздуха составит −6, −11°C, при прояснении понизится до −16°C. Днем также пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели. Столбики термометров покажут −2, +3°C. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. На дорогах гололедица.

В Челябинске предстоящей ночью осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют похолодание до −7, −9°C. Днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха поднимется до 0, +2°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.