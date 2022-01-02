В Челябинской области обещают метели и гололедицу

Температура воздуха будет теплой

В понедельник, 3 января, в Челябинской области прогнозируют теплую погоду, снег и метели. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололедице.

В ночь на понедельник в регионе пройдет небольшой снег, на крайнем западе осадки будут умеренными, возможны метели. Местами на дорогах гололедица. Ртутные столбики опустятся до −6, −11°C. Днем также прогнозируют облачную погоду, небольшой снег, в восточной половине региона до умеренного. Местами также ожидаются слабые метели. Воздух прогреется до −1, −6°C. Ветер южный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит −7, −9°C, днем столбики термометров покажут −3, −5°C. Облачно, слабый снег. Возможна слабая метель. Ветер южный с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», уже во вторник в регионе значительно похолодает. Но ненадолго: к концу праздничной недели вновь ожидается существенное потепление.