В Челябинской области обещают летние +19°C 15 сентября

На севере региона пройдет небольшой дождь

В Челябинской области сегодня, 15 сентября, ожидается маловетреная и теплая погода: местами воздух прогреется почти до +20°C. На север региона заглянут небольшие дожди, на остальной территории — без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске днем температура поднимется до +18°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, до 2 метров в секунду.

В Магнитогорске облаков будет больше, чем солнца. Синоптики обещают +16°C и слабый ветер.

В Златоусте и Сатке тоже почти без ветра и максимум +16°C. Переменная облачность, дождей не ожидается.

В Аше — летние 19°C и также переменная облачность. Ветер слабый северо-восточного направления.

В Нязепетровске на градус ниже — до +18°C, но пасмурно.

В целом по области дневной прогрев составит 14—19 градусов. Но утром холодно, поскольку ночью температура опускалась до +4°C и ниже. Ветер северо-восточный, 2—7 метра в секунду, на юге вероятны порывы до 10 метров в секунду.