В Челябинской области обещают грозы, град и шквалистый ветер

Региональное ГУ МЧС России продлило экстренное предупреждение о непогоде

В понедельник, 23 мая, в Челябинской области продолжит бушевать непогода. Снег синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают, однако в регионе пройдут дожди, грозы и град. Южноуральцев также предупредили о штормовом ветре.

Предстоящей ночью в Челябинской области похолодает от 0 до +4°C, местами возможны заморозки до −3°C. Днем воздух прогреется от +8 до +13°C, на юге обещают до +18°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы и град. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду, при грозах могут достигать 23 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник пройдет кратковременный дождь, погода будет облачной. В ночные часы ртутные столбики опустятся до 0°C, днем поднимутся от +11 до +13°C. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС продлило штормовое предупреждение о непогоде. Южноуральцам напомнили о том, что сильные порывы ветра могут повредить слабоукрепленные конструкции, кровлю и остекление зданий.