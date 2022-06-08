В Челябинской области обещают град, грозы и сильный ветер

Температура воздуха не превысит 18 °C

Предстоящей ночью в Челябинской области опять ожидаются дожди. В региональном Гидрометцентре уточнили, что в четверг, 9 июня, по области могут пройти грозы, дождь, в отдельных районах град. Температура ночью понизится до +3°C, днем воздух прогреется до 18°C. Возможен сильный ветер до 17 метров в секунду.

Погода вновь не радует жителей Челябинской области: вторая неделя лета не приносит долгожданного тепла. В предстоящие сутки синоптики обещают облачную погоду, местами возможен дождь. Ночью в горах пройдут сильные дожди, днем в отдельных районах возможен град.

Температура воздуха снизится до +3°C ночью и не поднимется выше +18°C днем. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, такой ветер считается сильным.

В Челябинске завтра, 9 июня, возможен кратковременный дождь, ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.