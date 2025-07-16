В Челябинской области обещают до +29°C и небольшие дожди 16 июля

Жарко будет на юге региона

Сегодня, 16 июля, на севере Челябинской области синоптики обещают умеренно теплую погоду, а на юге — жару под 30°C. В первой половине дня пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура в Челябинске может подняться до +24°C. Вероятен небольшой дождь. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +25°C. Слабый дождь. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

Градусники в Миассе покажут до +22°C. Малооблачно. Ветер северо-западного направления, слабый.

В Златоусте, Верхнем Уфалее и Нязепетровске потеплеет до +20°C. Обойдется без осадков. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

В Бакале температура достигнет +17°C. Осадков не предвидится. Ветер слабый, северо-западного направления.

Жителям Бредов синоптики обещают пасмурную погоду и +28°C. Ветер западный, около 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Южноуральске зафиксируются на +23°C. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер северо-западный, слабый.

В Карталах потеплеет до +27°C. Пасмурно. Ветер западный, около 4 метров в секунду.

В целом воздух в северных районах региона прогреется до +19...+24°C, в южных — от +24 до +29°C. Переменная облачность, локально пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду.