В Челябинской области обещают +15 градусов и небольшие дожди 9 августа

В Челябинске будет теплее и без осадков

Сегодня, 9 августа, в отдельных районах Челябинской области пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет варьироваться от +15 до +20°C. Подробнее о погоде рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

Градусники в Челябинске этим утром покажут около +12°C, днем может потеплеть до +20°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточного направления, 4—9 метров в секунду.

В Магнитогорске воздух прогреется до +17...+19 градусов. Небольшой дождь сменится пасмурной погодой ближе к вечеру. Ветер северо-восточного направления, до четырех метров в секунду.

В Миассе ожидается до +15...+17 градусов. День выдастся пасмурным, осадков быть не должно. Ветер восточный три метра в секунду.

Температура воздуха в Златоусте приблизится к +17°C. Пасмурно, во второй половине дня облачно с прояснениями. Ветер восточный, до четырех метров в секунду.

В Пласте синоптики обещают до +18°C. В городе будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточного направления, до четырех метров в секунду.

В целом показания термометров в регионе в утренние часы достигнут +10°C, в отдельных районах ниже. Днем воздух прогреется от +15 до +20°C. Переменная облачность, локально ожидаются небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.