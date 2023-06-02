«Лето — время отпусков и отдыха от серых будней. К сожалению, у болезней нет выходных и многим людям ежедневно нужна донорская кровь. Кровь нельзя создать искусственным путем. Поэтому потребность в донорской крови всегда очень высока», — замечают в пресс-службе ЧОСПК.
В июне медики приглашают доноров O(I), A(II), B(III) групп крови положительного и отрицательного резус-факторов. Особенно нужны доноры первой группы, так как она является самой распространенной, в том числе среди пациентов.
Кровь принимают в пяти отделениях областной станции:
— Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 160, +7 (3519) 34-52-13;
— Златоуст, проспект Гагарина, 8-я линия, 4, +7 (3513) 65-32-33;
— Миасс, проспект Автозаводцев, 36, +7 (3513) 57-07-95;
— Сатка, улица Куйбышева, 15, +7 (3516) 13-33-44.