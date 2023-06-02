В Челябинской области нужны доноры трех групп крови

Сдать уникальный биоматериал можно в пяти городах региона

На Южном Урале истощается запас донорской крови. Челябинская областная станция переливания крови просит доноров сдать свой ценный биоматериал.

«Лето — время отпусков и отдыха от серых будней. К сожалению, у болезней нет выходных и многим людям ежедневно нужна донорская кровь. Кровь нельзя создать искусственным путем. Поэтому потребность в донорской крови всегда очень высока»,

— замечают в пресс-службе ЧОСПК.

В июне медики приглашают доноров O(I), A(II), B(III) групп крови положительного и отрицательного резус-факторов. Особенно нужны доноры первой группы, так как она является самой распространенной, в том числе среди пациентов.

Кровь принимают в пяти отделениях областной станции:



— Челябинск, улица Воровского, 68, +7 (351) 232-78-89;

— Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 160, +7 (3519) 34-52-13;

— Златоуст, проспект Гагарина, 8-я линия, 4, +7 (3513) 65-32-33;

— Миасс, проспект Автозаводцев, 36, +7 (3513) 57-07-95;

— Сатка, улица Куйбышева, 15, +7 (3516) 13-33-44.