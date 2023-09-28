В Челябинской области новые населенные пункты могут появиться на территории садов

Для этого нужно выполнить не менее десяти требований

Заксобрание региона приняло закон, устанавливающий требования, по которым территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта. Этот же закон предъявляет требования к тому, что на территории садоводства может быть образован даже новый населенный пункт. В документе указано десять таких условий, которые нужно соблюсти одновременно.

Для успешного завершения этой процедуры необходимо, чтобы местоположение границ территории садоводства было определено проектом межевания территории. Нужно провести собрание членов СНТ, которые одобрят такое решение. Инициаторам также придется подготовить и согласовать проект генерального плана поселения или проект с изменениями в уже существующий генплан населенного пункта.

Нужно разработать и согласовать проект правил землепользования и застройки, а органам местного самоуправления — подготовить расчет затрат местного бюджета на реализацию генплана. Территория садоводства должна соответствовать требованиям к планировке и застройке территории. Кроме того, как минимум в половине жилых домов должен быть произведен регистрационный учет граждан (таких домов должно не менее 50% от общего количества строений).

Также нужно соблюсти еще несколько формальных требований, которые позволят СНТ войти в состав населенного пункта или образовать, например, новое поселение.