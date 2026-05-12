В Челябинской области новорожденных называют Софиями и Михаилами в 2026 году

Какие еще имена популярны у новоиспеченных родителей

В Челябинской области с начала 2026 года на свет появились 173 Софии и 235 Михаилов — именно эти имена чаще всего давали родители новорожденным девочкам и мальчикам, сообщается на сайте реестра ЗАГС.

Вторым по популярности женским именем стала Ева — так, по данным на 12 мая, родители назвали 154 девочки. На третьем месте имя Варвара — его получили 147 новорожденных. В топ-5 самых популярных женских имен также вошли Анна и Мария.

Среди мужских имен второе и третье места по популярности заняли Александр и Артем — так южноуральцы назвали 164 и 161 новорожденного соответственно. На четвертом месте имя Тимофей — его носят 145 малышей, появившихся на свет в этом году. Закрывает топ-5 имя Роман.

В Башкирии в этом году девочек чаще всего называют Амелия, Ясмина и София, а мальчиков — Амир, Эмир и Тимур, передают наши коллеги из издания «Башинформ».