В Челябинской области новогодние подарки вручат детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Организовать акцию распорядился губернатор Алексей Текслер

Накануне, 9 декабря, в Челябинской области стартовала акция «Подарим Новый год детям». До 1 февраля 2024 года губернатор Алексей Текслер рекомендовал главам городов и районов распределить новогодние подарки от Минсоца среди детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Категории детей указаны в распоряжении губернатора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новогодние подарки распределят между детьми в возрасте от 1 года до 15 лет включительно, входящими в категории:

детей-инвалидов;

детей из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах социальной защиты населения;

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях;

детей, содержащихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

детей, воспитывающихся в семьях, которые являются получателями государственной социальной помощи в 2023 году, в том числе получателями социальной помощи, предоставляемой органами местного самоуправления;

детей, на которых выплачивается пособие в соответствии с Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. № 299-30 «О пособии на ребенка»;

детей граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ;

детей военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, а также лиц из их числа, уволенных с военной службы, со службы в войсках нацгвардии РФ, принимавших или принимающих участие в СВО;

детей граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации, принимающих или принимавших участие в СВО;

детей граждан, добровольно принимающих или принимавших участие в СВО в составе добровольческих отрядов;

детей погибших или умерших в результате участия в СВО участников СВО;

детей, воспитывающиеся в семьях участников СВО;

детей — участников губернаторских елок;

детей — участников проекта для детей-инвалидов «Необыкновенные елки».

Также подарки вручат детям в возрасте от 1 года до 17 лет включительно, входящим в категории: