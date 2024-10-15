В Челябинской области ночью сохраняется до −14 градусов

Но только в горах, на остальной территории температура выше

В среду, 16 октября, на погоду в Челябинской области продолжит влиять антициклон, а значит, ночь будет холодной, а день — по-осеннему теплым и солнечным. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −5 градусов, днем воздух прогреется до +9 градусов. Солнечно, без осадков. Утром местами туман. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду.

В горах и низинах в ночные часы температура может опуститься до −14 градусов. Днем на этих территориях будет около +5 градусов. Малооблачно, ветер южный, слабый.