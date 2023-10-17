В Челябинской области ночью похолодает до −2 градусов и пройдут небольшие дожди

Днем будет прохладно и ветрено

Очередное и, вероятно, последнее бабье лето в Челябинской области завершилось. В среду, 18 октября, ночные температуры опустятся до минусовых значений, днем также будет прохладно. Местами пройдет небольшой дождь, а также сохранится порывистый ветер, передает ИА «Первое областное».

«18 октября атмосферный фронт вызовет понижение температуры: ночью — плюс 2—7 градусов, днем — плюс 7—12 градусов. 19—20 октября похолодает еще на несколько градусов: ночью до −2°C, днем — до плюс 3—8°C. Осадков на этой неделе немного, небольшой дождь и мокрый снег вероятны лишь местами»,— уточнили в уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, похолодание и осадки придут в регион уже в ночь на среду: столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов, при прояснении температура опустится до −2 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем температура воздуха поднимется до плюс 6—11 градусов. Также облачно с прояснениями и небольшие осадки в отдельных районах. Ветер южный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В Челябинске в среду ожидается слабый дождь. Ночью столбики термометров покажут около +4 градусов, днем — до плюс 8—10 градусов. Ветер южный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.