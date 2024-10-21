В Челябинской области ночующие у мусорных баков машины мешают вывозу отходов

Особенно трудно подъехать к контейнерной площадке после снегопада

Первый снег в Челябинской области обострил ситуацию с затрудненным подъездом мусоровозов к контейнерным площадкам. Южноуральцы, не успевшие сменить сезонную резину, дружно оставили машины во дворах. В период с 14 по 20 октября автомобили ЦКС, приехавшие забрать отходы, в 460 случаях не смогли выполнить свою миссию.

Мусоровозы выходят на маршруты с четырех утра, когда южноуральцы еще спят в теплых кроватях. В забитых автомобилями дворах начинается настоящий квест. Десятитонный грузовик маневрирует между спящими легковушками. Бывает, зазор между машинами остается в 10—15 сантиметров.

«Вчера на этом адресе мы не заехали, сегодня опять не можем заехать. Пытаемся, если не получилось, возвращаемся обратно на эту стоянку», — рассказывает водитель мусоровоза Евгений Генрих.





Речь идет о площадке в Челябинске по улице Макеева, 20. Там грузовик встал сразу на въезде с улицы. Расстояние между припаркованными машинами оказалось для него слишком узким. Переполненные контейнеры для этого адреса — ситуация нетипичная, как утверждает местная жительница Марина Якубовских. Она привыкла видеть порядок на площадке. Управляющая компания даже огородила площадку полусферами, чтобы исключить блокировку.

Проблема не новая, она сохраняется на протяжении нескольких лет. Об этом рассказал заместитель генерального директора ООО «ЦКС» Алексей Петров.

«Таких случаев за прошлую неделю почти полтысячи. Мы передаем в еженедельном режиме управлению благоустройства города Челябинска информацию об автомобилях, припаркованных в непосредственной близости к контейнерной площадке. Это основание для выставления штрафа физическим лицам 5000 рублей, юридическим — от 50 до 200 тысяч рублей», — говорит Алексей Петров.

Больше всего сложностей с проездом к бакам наблюдается в крупных городах. Это Челябинск, Магнитогорск и Миасс. Некоторые площадки становятся недоступными для вывоза до пяти раз в месяц. Эта проблема влечет за собой следующую. Отходы накапливаются и уже сами по себе мешают подъезду к площадке.

Водители припаркованных автомобилей в целом понимают сложность ситуации. Но забывают о мусоровозах, когда вечером по полчаса ищут во дворах место для парковки.

«Ситуации всякие бывают. Вот сейчас нет снега. А когда снег, тут без выбора. Приехал и поставил, куда ты можешь. Потому что где-то не почистили, где-то еще что-то. В итоге выбора нет», — рассказал житель Челябинска Дмитрий Олейников.

Однако жителям Челябинской области придется подумать о мусоровозах предстоящей зимой. Ведь никто не хочет соседствовать с переполненными контейнерами. Кроме того, за стоянку авто, препятствующих вывозу коммунальных отходов, законодательством предусмотрен штраф. Например, в сентябре такой штраф наложили на организации Магнитогорска. В Челябинске информацию о зафиксированных нарушениях также направляют в административную комиссию, в полномочиях которой — наказывать за препятствие вывозу ТКО.