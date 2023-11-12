В Челябинской области ночная температура упадет до -7 градусов 13 ноября

Днем столбики термометров вновь поднимутся выше нуля

В понедельник, 13 ноября, ночная температура в Челябинской области будет минусовой, днем еще сохранятся плюсовые значения. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, в целом в регионе будет облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до минус 1 — 3 градусов, днем поднимется до плюс 3 — 5 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный 3 — 8 метров в секунду, днем порывы до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске будет пасмурно и максимум +3 градуса. Ветер южный до пяти метров в секунду.

В Златоусте синоптики обещают около 0 градусов и снег. Ветер преимущественно юго-восточный до 3,2 метра в секунду.

В Усть-Катаве, в отличие от Златоуста, погода будет осенней: там пройдет дождь, а столбики термометров покажут до +6 градусов.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет от −4 до +1 градуса, при прояснении похолодает до −7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 2 — 7 градусов. Облачно с прояснением, местами дожди и туманы. На дорогах гололед. Ветер северо-западный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.