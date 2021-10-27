В Челябинской области непривитых сотрудников начнут отстранять от работы с 11 ноября

По мнению вице-губернатора Ирины Гехт, это единственный возможный вариант

С 11 ноября работодатели будут переводить на дистанционную работу или отправлять в неоплачиваемый отпуск сотрудников без прививки. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.



«С 11 ноября работники должны уже иметь первый компонент вакцины, а с 11 декабря должны будут поставить второй по постановлению Роспотребнадзора. Иначе все-таки нужно перевести сотрудников на дистанционную работу, если это возможно, или остается только отпуск без содержания. Это единственный вариант»,— рассказала заместитель губернатора.

Также Ирина Гехт напомнила, что в период «ковидных каникул» с 30 октября работодателям рекомендуется объявить выходные дни.

«В этот период важно, чтобы как можно меньше людей вступали в контакт друг с другом, по возможности нужно тоже объявлять их нерабочими или как минимум уйти на дистанционную работу»,— отмечает Ирина Гехт.

Ответственность за своих сотрудников будет нести работодатель, но о том, как все будет контролироваться, пока не сообщают.