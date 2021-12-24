В Челябинской области некоторые контактные зоопарки могут оказаться незаконными

Лицензию Россельхознадзора получили всего три организации

В Челябинской области некоторые контактные зоопарки могут оказаться незаконными. С нового года содержать и использовать животных можно будет лишь при наличии лицензии Россельхознадзора. Об этом сообщили на сайте федеральной службы.

В Челябинской области необходимые лицензии получили только три организации: Челябинский зоопарк, Страусзоопарк и Магнитогорский цирк. При этом всего по региону организаций, использующих животных в культурно-зрелищных целях, намного больше.

«В настоящее время в Челябинской области располагаются 1 зоопарк, 1 аквариум, 2 цирка (из них один на реконструкции), 1 приют для диких животных, 1 питомник волков и несколько контактных зоопарков-выставок, как правило, работающих в больших торгово-развлекательных комплексах», — сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Каждая из этих организаций должна была направить в Россельхознадзор заявление, после чего организацию бы посетили специалисты и проверили, соответствует ли уровень содержания животных необходимому.

Тех, кто не прошел эти процедуры, могут наказать за нарушение федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ. Согласно части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Они могут получить от 40 до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение требований законодательства в области обращения с животными. Штрафовать предлагают как россиян, выбросивших питомца на улицу, так и владельцев приютов