В Челябинской области некачественная уборка снега мешает вывозу мусора

Серьезным препятствием являются и припаркованные около контейнерных площадок автомобили

Снегопады, не прекращающиеся в Челябинской области уже несколько дней, значительно осложнили вывоз мусора, особенно в частном секторе. Водители мусоровозов жалуются на плохую уборку снега и скользкие дороги. Кроме того, вывозу мусора мешают автомобили, припаркованные вблизи контейнерных площадок, сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

Сотрудники регионального оператора ООО «Центр коммунального сервиса» обратили внимание мэров, глав районов и дорожных служб на необходимость своевременно убирать территории от снега во избежание проблем с вывозом мусора. А автомобилистов попросили парковать свои машины так, чтобы они не мешали проезду спецтехники и вывозу мусора.