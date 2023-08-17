В Челябинской области неизвестный застрелил лежавшего на обочине медведя

Виновному может грозить до двух лет лишения свободы

В Саткинском районе неизвестный выстрелил в лежащего на обочине дороги медведя. По предварительным данным, животное оказалось там после наезда автомобиля. Подробности сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

На место происшествия прибыли инспекторы охотнадзора Минэкологии. Они совместно с полицией и представителями местного общества охотников уточняют обстоятельства произошедшего.

«Сейчас в сети распространяется видео, снятое одним из очевидцев. Авторы выдвигают предположение, что медведь попытался напасть на приближавшегося к нему человека, и именно поэтому было применено оружие», — сообщили в Минэкологии.

В ведомстве пояснили, что, если медведя действительно изначально сбила машина, то водителю нужно было вызвать полицию. Подходить к животному ни в коем случае нельзя. Пострадавшие звери могут уйти в лес. Если травмы серьезные, но животное еще живо, его судьбу будут решать ответственные ведомства.

Охота на медведя на территории, где произошел инцидент, запрещена. В полицию уже направлено заявление на возбуждение уголовного дела. Виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.