В Челябинской области неизвестные выбросили в мусорный контейнер новорожденных козлят

Неравнодушные спасли малышей и приютили

В поселке Первомайский Коркинского района местные жители обнаружили в мусорном контейнере трех новорожденных козлят. Местная семья приютила малышей и просит неравнодушных односельчан передать им ненужные детские смеси, чтобы прокормить животных, сообщили в группе «Подслушечка Первомайский».

Козлят нашли во время прогулки два школьника на улице Садовой. Они попросили помощи у проходящего мимо мужчины, который не отказал детям, а затем передал животных одной из семей, у которой есть козы, чтобы малыши не погибли с голоду.

Семья, которой отдали козлят, обогрела малышей и накормила. Вот только у них самих козы беременные, и молока у них нет, поэтому они просят неравнодушных местных жителей передать им ненужную детскую смесь.

В сообществе под постом местные жители написали множество гневных комментариев.

«Люди! Что с вами творится? А вы говорите кошки, собаки, тут скот начали выбрасывать. Спасибо людям добрым, не прошли мимо. Неужели нельзя было кому-то отдать?»— возмутилась пользователь Галина Семеина.

Другие пользователи поблагодари спасателей за неравнодушие.