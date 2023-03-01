В Челябинской области неисправная колонка оставила без воды жителей более 50 домов

Местные власти разработали два варианта устранения аварии

В поселке Межевом Саткинского района жители 50 частных домов на две недели остались без воды из-за неисправности водоразборной колонки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». По данным местной администрации, для устранения аварии необходимо заменить 200 метров водовода. Работы ведутся, но о сроках их завершения не сообщается.

О проблеме рассказала в социальных сетях местная жительница Анастасия Спирченкова. По ее словам, водоразборная колонка на улице Трактовой сломалась две недели назад. При этом водой затопило проезжую часть дороги. Пока устраняли течь, трубу прорвало в другом месте — и тоже с разливом воды.

«В итоге за две недели якобы ремонтных работ неполадки не устранены, до 22 февраля вода была с перебоями. Сегодня уже 6 суток жители улицы без воды», — сообщила автор поста.

Анастасия Спирченкова добавила, что сейчас без воды остаются жители более 50 домов — семьи с детьми и пожилые люди. Воду приходится носить и возить с других улиц, а это достаточно далеко.

Комментируя ситуацию, в администрации Саткинского района сообщили, что для устранения аварии необходимо заменить 200 метров водовода. Все необходимые материалы для ремонта закуплены, работы начались.

Специалисты разработали два варианта решения проблемы. Первый — протолкнуть в старый водовод трубу меньшего диаметра. Если сделать это не получится, то жителям поставят новую водоразборную колонку, а водовод изолируют на капремонт. Подрядчик пообещал завершить работы в течение сегодняшнего дня.