В Челябинской области небольшой снег усилится к ночи 31 декабря

С усилением осадков температура начнет подниматься

Сегодня, 31 декабря, днем в Челябинской области пройдет слабый снег и будет ниже −10°C. Но уже к вечеру температура начнет постепенно подниматься, снег усилится, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура составит около −12...−14°C. Пройдут слабые осадки. Возможен туман. Ветер южный, 4 метра в секунду.

В Магнитогорске будет снежно и около −13.

В Трехгорном лишь к вечеру начнется слабый снег. Столбики термометров зафиксируются на −8°C.

В Аше снег наберет силу ближе к ночи. Воздух прогреется до −5°C. Ветер южного направления, 3 метра в секунду.

На юге области ожидается пасмурная погода и около −11°C. Местами возможны осадки.

В Еманжелинске — облачно и −14°C. Ветер южный, около 3 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −6 до −11°C, в низинах температура достигнет −16°C. Местами ожидается небольшой снег. Ветер южного направления, 3—8 метров в секунду.