В Челябинской области не зафиксировано случаев гибели от паводка

Это результат эвакуации населения

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На заседании оперативного штаба по устранению последствий паводка в Челябинской области сообщили, что погибших непосредственно от затопления территорий нет. Об этом рассказал заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области Александр Картуесов.

По его словам, это результат слаженной работы по эвакуации населения. Также он добавил, что в некоторых СМИ распространяется информация об обнаружении утонувших в Коркино и Сатке.

«Эта информация неверная. В городе Коркино человек умер от сердечной недостаточности, в Сатке — в результате алкогольной интоксикации. Это подтверждается судебно-медицинской экспертизой», — добавил Александр Картуесов.

Также замначальника ГУ МВД сообщил, что фактов мародерства населения не обнаружено. Полиция вместе с МЧС и органами власти осуществляет помощь в эвакуации граждан, охране жителей, находящихся в ПВР, и по пресечению грабежей в частных домах.