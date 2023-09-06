В Челябинской области не планируют вводить платную вакцинацию от ковида

Такую практику вводят в одном из регионов России

Накануне стало известно, что вакцинация от коронавируса в Мурманской области будет платной. Такое решение принял областной оперштаб на фоне благополучной эпидситуации по ковиду. В Челябинской области число заболевших также не вызывает тревогу, но вводить платную вакцинацию у нас не планируют, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На Южном Урале отмечается эпидемическое благополучие по COVID-19, показаний для массовой вакцинации нет. При этом согласно календарю прививок по эпидемическим показаниям, вакцинация, в том числе групп риска, проводится за счет региона. На сегодняшний день вакцина находится на этапе закупки», — замечают в пресс-службе.

Между тем на прошлой неделе медики зафиксировали прирост заболевших. Уровень заболеваемости вырос в два раза и достиг за неделю 108 человек.